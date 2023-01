Giorgio Parisi, dottorato ad honorem dall’Università di Padova

È per gli straordinari meriti scientifici che l’Università di Padova attribuisce il dottorato ad honorem in Physics al professor Giorgio Parisi. Vincitore del Premio Nobel per la fisica 2021 “per la scoperta dell’interazione fra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria”. Il titolo accademico onorario arriva su proposta del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’ateneo veneto. Viene conferito con una cerimonia ufficiale lunedì 30 gennaio, alle ore 17, presso l’Aula Magna di Palazzo del Bo. Occasione in cui lo scienziato terrà una lectio magistralis dal titolo “La complessità vista da un fisico”.