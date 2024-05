L’impresa comune ferroviaria europea (EU-Rail) annuncia che il consiglio d’amministrazione nomina Giorgio Travaini nuovo direttore esecutivo. Si tratta di una promozione poiché Travaini è già in EU-Rail con il ruolo di capo della Programmazione. In passato il manager italiano ricopre anche i ruoli di coordinatore per l’attuazione del Mater Plan e responsabile del settore Ricerca e Innovazione.