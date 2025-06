Giornalismo, a Ischia nasce il Premio Mario Bologna per i giovani comunicatori: vince Gasperetti

Il riconoscimento di “comunicatore dell’anno under 35”, assegnato dal Premio di giornalismo Ischia, sarà intitolato, a partire da quest’anno, a Mario Bologna. Storico portavoce di Antonio Bassolino, prima al Comune di Napoli e poi alla Regione Campania, Bologna ha svolto un ruolo importante nel mondo del giornalismo e della comunicazione campana. Già giornalista de L’Unità e responsabile della comunicazione di Guida Editore, Bologna nei suoi diversi ruoli ha sempre dedicato grande attenzione ai giovani giornalisti delle testate campane, innovando il settore della comunicazione istituzionale. Per questo il Premio Ischia, a partire da quest’anno, ha deciso di dedicargli un premio, che sarà assegnato il prossimo weekend a Jacopo Gasperetti, che ha iniziato la sua carriera a soli 21 anni come Portavoce del Viceministro allo Sviluppo Economico nei Governi Conte e Draghi. Il Premio Ischia, insieme a un gruppo di amici e colleghi di Mario Bologna, sta organizzando per la prossima edizione anche una borsa di studio, sempre intitolata al portavoce di Bassolino, scomparso un anno fa.

