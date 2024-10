Giornalismo e IA, corso di formazione al Liceo Flacco di Portici. Aula intitolata a Franco Di Mare

Domani, venerdì 18 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13:00, all’IIS Liceale “Quinto Orazio Flacco” di Portici si terrà il corso di formazione giornalistico “Digital Humanities & Communication: il ruolo dell’Artificial Intelligence” organizzato dall’istituto assieme all’Ordine dei giornalisti della Campania e alla testata giornalistica online CoMeTe. Il corso vedrà i saluti istituzionali della drigente scolastica Iolanda Giovidelli, del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli. Mentre gli interventi saranno a cura di Vincenzo Colimoro, segretario di Odg Campania, di Samuele Ciambriello, docente universitario di Teoria e tecniche della Comunicazione all’Università Suor Orsola Benincasa, di Alessandro Sansoni, consigliere nazionale di OdG, di Massimiliano Musto, consigliere OdG Campania e di Oreste Lo Pomo, Capo Redazione giornalistica TgR Campania.

Le conclusioni saranno affidate a Mimmo Falco, vice presidente Ordine dei Giornalisti della Campania.

A moderare l’incontro sarà Massimo Iaquinangelo, vicepresidente commissione “Informazione web ed innovazione” OdG Campania e Direttore di CoMeTe.Info.

Durante la manifestazione ci saranno le testimonianze degli ex studenti del corso di giornalismo del Liceo “Quinto Orazio Flacco” che hanno conseguito il tesserino di pubblicista. Nell’occasione il Lab-Web Tv sarà intitolato alla memoria del giornalista e scrittore Franco Di Mare. Il seminario è valido per l’attribuzione di 3 crediti formativi professionali per i giornalisti che si iscriveranno sulla piattaforma.