Giornalismo in lutto, è morta Daniela Quaranta

È morta stamattina a Napoli, nella sua abitazione, la giornalista Daniela Quaranta, cronista di lungo corso e corrispondente per “Askanews” dal capoluogo campano fino allo scorso anno. Aveva 60 anni. Quaranta aveva iniziato la carriera presso l’ufficio stampa di Confcommercio, prima di avviare la collaborazione con il quotidiano “Roma” e l’agenzia di stampa “Asca”, divenuta poi “Askanews” in seguito alla fusione con “Tmnews”. Direzione e redazione di “Askanews” esprimono il profondo cordoglio per la prematura scomparsa della collega e la vicinanza ai familiari di Daniela Quaranta.