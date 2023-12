Roma, 5 dic. (askanews) – “L’Associazione Stampa Romana esprime profondo cordoglio per la morte prematura di Giovanna Ferrara, collega del Manifesto, sensibile osservatrice dei cambiamenti della politica e della società, cultrice del pensiero critico, impegnata nella difesa dei diritti umani, civili e sociali. Ai suoi cari le condoglianze di Stampa Romana”. Lo riferisce una nota di Stampa Romana in merito alla notizia della morte della giornalista, scomparsa per una grave malattia.