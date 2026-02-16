GIornalismo napoletano in lutto, addio a Laura Masiello

Lutto nel mondo del giornalismo per l’improvvisa scomparsa di Laura Masiello. La giornalista dell’Ansa, da anni colonna della redazione sportiva, è morta in nottata all’età di 59 anni dopo essere stata colpita da una malattia fulminante. La ricorda anche l’Ordine dei giornalisti della Campania, che in una nota ha espresso il proprio cordoglio. Figlia dell’indimenticato Nino (che oltre ad essere un giornalista aveva una passione per il teatro) Laura aveva iniziato la professione collaborando a “Il Mattino dei Giovani”.Quindi il praticantato iniziato nel 1990 al Roma, sotto la guida di Antonio Sasso, insieme ad una pattuglia di giovani ma entusiasti colleghi con i quali, dopo tantissimi anni, ricordava sempre con gioia quei fantastici anni. Dopo l’esperienza del Roma, terminata nel 1993, approdò all’Ansa, prima alla sede di Napoli, quindi a Potenza ed infine a Roma. I funerali si terranno domani a Napoli alle ore 10 presso la chiesa delle Suore Betlemite a via Bernardo Cavallino 53.