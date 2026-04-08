Giornalismo napoletano in lutto per la morte di Pietro Gargano

All’età di 83 anni è morto il giornalista Pietro Gargano. Entrato nel 1963 a Il Mattino di Napoli ha svolto tutta la sua carriera nel quotidiano partenopeo diventando caporedattore. Andato in pensione, non ha mai interrotto il suo legame con il giornale dove è stato a lungo articolista. Gargano è stato autore di diversi libri sulla storia e sul costume del Mezzogiorno; laureato in Giurisprudenza, ha da sempre vissuto a Portici. Il presidente del Consiglio dell’ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, lo ricorda “come un saggio maestro che per decenni è stato guida ed esempio per numerose generazioni di giornalisti campani e meridionali”.