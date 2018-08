Giornalismo scientifico, Premio Gervasio: tempo fino al 31 agosto per le domande di partecipazione

Scade il 31 agosto il bando per partecipare al premio di giornalismo scientifico “Maria Antonia Gervasio” promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Campania e dal Centro di eccellenza per la ricerca genetica “Biogem”. La cerimonia avrà a luogo dal 5 al 9 settembre ad Ariano Irpino nel corso del meeting “le 2 Culture” che sarà inaugurato il 5 settembre. come dicono gli organizzatori, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due le sezioni a concorso. Alla prima possono partecipare tutti i giornalisti iscritti all’albo con servizi sul tema “Ultime notizie dallo spazio: i nuovi studi sul cosmo”. La seconda sezione è riservata ai giornalisti under 30, compresi i praticanti, per articoli e servizi legati al mondo della scienza e della ricerca. Le modalità di invio dei lavori sono illustrate nel regolamento del Premio che è disponibile on line sul sito di Biogem.