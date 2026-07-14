Giornalisti, concluse in Campania le elezioni per il rinnovo dell’Ordine: Lucarelli resta presidente per il prossimo triennio

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ildenaro.it
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in foto Ottavio Lucarelli (Presidente dell'Ordine Giornalisti della Campania)
Si sono concluse, con il turno di ballottaggio, le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Eletti per i professionisti al primo turno Ottavio Lucarelli, Gerardo Ausiello, Marisa La Penna, Alessandra Malanga, Chiara Biggi. Eletta al ballottaggio Concita De Luca. Eletti per i pubblicisti al primo turno Vittorio Falco, Viridiana Myriam Salerno,  Nicoletta Lanzano. Per il Collegio dei revisori eletti al primo turno i professionisti Francesco Marolda e Pietro Di Marco e il pubblicista Riccardo Stravino. 

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