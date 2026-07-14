Giornalisti, concluse in Campania le elezioni per il rinnovo dell’Ordine: Lucarelli resta presidente per il prossimo triennio

Si sono concluse, con il turno di ballottaggio, le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Eletti per i professionisti al primo turno Ottavio Lucarelli, Gerardo Ausiello, Marisa La Penna, Alessandra Malanga, Chiara Biggi. Eletta al ballottaggio Concita De Luca. Eletti per i pubblicisti al primo turno Vittorio Falco, Viridiana Myriam Salerno, Nicoletta Lanzano. Per il Collegio dei revisori eletti al primo turno i professionisti Francesco Marolda e Pietro Di Marco e il pubblicista Riccardo Stravino.