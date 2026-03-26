Giornalisti della Campania: approvato il Bilancio all’unanimità

L’Assemblea dell’Ordine dei Giornalisti della Campania ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 e il preventivo 2026. La votazione, come avviene da alcuni anni, si è svolta a Napoli nella sede dell’Istituto di Cultura meridionale guidato dall’avvocato Gennaro Famiglietti che ha aperto i lavori coordinati da Ottavio Lucarelli, presidente dell’Odg Campania. Conti in ordine, formazione totalmente gratuita, quote più basse d’Italia, recupero straordinario delle morosità, nascita della Fondazione dell’Ordine giornalisti Campania i punti principali della discussione.

Tra i presenti il vicepresidente Mimmo Falco, il tesoriere Salvatore Campitiello, il segretario Enzo Colimoro, i consiglieri Gerardo Ausiello, Marisa La Penna, Massimiliano Musto, Alfonso Pirozzi, il presidente dei revisori Francesco Marolda con il vice Francesco Ferraro, il consigliere nazionale Antonio Sasso, il past president nazionale dell’Ordine Carlo Verna, la consulente per il bilancio Antonella La Porta, consigliera dell’Ordine dei commercialisti di Napoli, l’avvocato Lucio Giacomardo, legale dell’Ordine, il presidente della commissione giuridica Ugo Clemente, il presidente del Consiglio di Disciplina Enrico Deuringer, il segretario aggiunto Fnsi Claudio Silvestri e numerosi altri colleghi arrivati da ogni parte della Campania.