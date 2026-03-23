Giornalisti esiliati, bando di Bruxelles: 3 milioni per la libertà di informazione

La Commissione europea ha annunciato la pubblicazione delle informazioni preliminari su un nuovo bando da 3 milioni di euro destinato a sostenere i giornalisti esiliati da Bielorussia e Russia, oltre ai reporter ucraini trasferiti nell’Ue, affinche’ possano continuare a lavorare in modo libero e indipendente. Dopo due edizioni precedenti, il programma di quest’anno estende infatti il sostegno anche ai giornalisti ucraini che hanno lasciato il Paese a causa della guerra. Il nuovo bando si basa sui risultati dei progetti avviati nel 2023 e nel 2025: il primo ha creato un hub per la liberta’ dei media a supporto delle testate in esilio, mentre il secondo – con oltre 2 milioni di euro in sovvenzioni – ha finanziato formazione mirata, assistenza legale e per i visti, supporto psicologico e attivita’ di networking.

Questa terza edizione punta a consolidare e rafforzare la rete di media hub, garantendo coordinamento, sinergie e pluralismo informativo. Il bando sara’ aperto dal 16 aprile al 28 maggio 2026 e potra’ essere presentato da autorita’ pubbliche, organizzazioni internazionali, Ong e centri di ricerca.

La pubblicazione anticipata serve a consentire ai partecipanti di familiarizzare con il nuovo strumento di candidatura.La Commissione ribadisce che media liberi, indipendenti e pluralisti sono un pilastro centrale dello European Democracy Shield.