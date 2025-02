Giornalisti, il sindacato campano dedica la sala riunioni a Fabio Postiglione

Il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (SUGC) ha dedicato la sua sala riunioni a Fabio Postiglione, rimasto vittima recentemente di un incidente stradale, “un collega e amico che ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo campano e italiano” si legge su Fb.

“Fabio era un cronista attento, coraggioso e appassionato, che con il suo lavoro ha saputo raccontare la realtà con rigore e determinazione, sempre dalla parte della verità. La sua professionalità e il suo spirito di servizio restano un esempio per tutti coloro che credono in un’informazione libera e di qualità.

La dedica della sala riunioni del SUGC non è solo un omaggio alla sua memoria, ma un modo per rendere vivo il suo insegnamento e il suo impegno quotidiano per la libertà di stampa.

Oggi lo ricordiamo con affetto e rispetto, certi che il suo nome continuerà a ispirare le nuove generazioni di giornalisti”.