Giornalisti, riunione a Palazzo Chigi: sul tavolo la tutela in scenari di guerra

Si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione di coordinamento tra il Governo, l’Ordine dei Giornalisti (ODG) e la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) per la definizione di buone prassi da attuare al fine della riduzione dei rischi per i giornalisti e gli operatori dell’informazione che svolgono il proprio lavoro in scenari di guerra o caratterizzati da forte instabilità, come comunicato dal Presidente Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di inizio anno.

Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, hanno preso parte il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Riccardo Guariglia, il Presidente dell’ODG, Carlo Bartoli, il Segretario generale aggiunto vicario della FNSI, Domenico Affinito, e rappresentanti del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e delle Agenzie di intelligence.

Saranno realizzate nelle prossime settimane ulteriori iniziative, sempre in coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, volte a realizzare specifici percorsi di formazione, seminari e la diffusione della conoscenza delle tecnologie di protezione, ad adesione volontaria, già disponibili.