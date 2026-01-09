Giornalisti, striscioni Fnsi su rinnovo contratto a conferenza stampa Meloni

Roma, 9 gen. (askanews) – “Giornalisti da dieci anni senza contratto ma alla Fieg finanziamenti milionari”. È la scritta che appare sugli striscioni della Federazione nazionale stampa italiana mostrati nell’aula dei gruppi parlamentari dove è iniziata la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni organizzata dall’ordine dei giornalisti in collaborazione con l’associazione stampa parlamentare.

Non appena la presidente del Consiglio ha preso posto nell’aula, la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante, il presidente Vittorio Di Trapani e altri esponenti del sindacato dei giornalisti si sono alzati in piedi issando gli striscioni.

Contro il mancato rinnovo del contratto i giornalisti italiani hanno scioperato lo scorso 28 novembre. La trattativa è allo stallo anche dopo l’ultimo tavolo che si è tenuto ieri.