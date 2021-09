Giornalisti, via al Premio Letizia Leviti: protagonisti gli under 35

E’ online sul sito dell’Associazione Letizia Leviti il bando 2021 del Premio giornalismo Under 35 Letizia Leviti V Edizione che quest’anno avrà come tema centrale l’Intelligenza artificiale”. Il Premio, riservato ai giovani giornalisti Under 35 freelance e collaboratori non assunti nelle redazioni, scadrà il 10 ottobre prossimo mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 18 dicembre a Firenze in Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento. E’ quanto si legge in una nota che spiega come l’Associazione Letizia Leviti mira a valorizzare il lavoro del giornalista che, per reportage o inchiesta, abbia affrontato con profondità il tema del rapporto tra le persone e la tecnologia. ”Intelligenza artificiale” infatti, è un tema che si dipana in diversi ambiti: tecnico-scientifico, morale, economico, sociale, ecologico, culturale, educativo. Indagandone gli effetti attuali ma soprattutto quelli potenziali. La giuria, presieduta da Claudio Cordova e composta da Cecilia Anesi, Giulia Presutti, Sara Manisera e Flavia Barsotti, valuterà il lavoro giornalistico che ha approfondito non solo i progressi della scienza, le nuove conquiste, che aiutano a viaggiare, a curarsi, a intrecciare relazioni, a produrre, a sfruttare le risorse, ma anche le distorsioni che portano l’uomo all’isolamento, a una vita diversa, forse meno reale, sicuramente più angosciante . Obiettivo del premio è andare oltre la cronaca attuale, considerando innanzitutto la capacità dell’autore/degli autori di svolgere un completo lavoro di ricerca e verifica delle fonti e delle informazioni, L’accuratezza e la capacità critica saranno come sempre uno dei criteri guida nella selezione insieme alla cura e alla pertinenza del linguaggio. L’elaborato che concorre al premio deve essere stato pubblicato tra il 1 luglio 2020 e il 31 luglio 2021 su uno o più supporti a scelta: carta stampata, video, radio, online, webdoc, podcast. Gli articoli o i servizi devono essere in lingua italiana e pubblicati su media registrati in Italia. All’elaborato che risulterà vincitore verrà assegnato il premio costituito da una targa e da un riconoscimento in denaro del valore di 2.000 euro.