Giornata contro la violenza sulle donne, Fortis (Fmts): 3 mila post-it sui vetri dell’hub per promuovere il 1522

Abbattere il muro dell’indifferenza. Dire no alla violenza. Domani 25 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, Fortis, l’associazione senza scopo di lucro costola di Fmts Group, lancia una campagna a sostegno di Differenza Donna Aps/Ong: le vetrate dell’Hub di Pontecagnano Faiano saranno coperte da 3000 post-it sui quali saranno riportati i messaggi di dipendenti, allievi, docenti, collaboratori e partner contro la violenza; con un gioco di colore e trasparenze sarà reso ben visibile il 1522, il numero nazionale attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio del Ministri e gestito dal 2020 proprio da Differenza Donna. Il numero operativo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, è accessibile gratuitamente dall’intero territorio nazionale, da rete fissa e mobile. La campagna sarà ribaltata anche sui canali social di Fortis. Differenza Donna è presente in Campania dal 2016 e dallo scorso ottobre è anche nel salernitano con il Centro Antiviolenza Leucosia presso la Procura della Repubblica di Salerno e il Centro Antiviolenza Anna Borsa a Pontecagnano.“Le cronache di questi giorni richiamano ad un dovere di corresponsabilità sociale dal quale nessuno può sottrarsi – dice Roberto Sarrocco, presidente di Fortis – Negli anni passati la nostra realtà ha sempre lavorato per sostenere i giovani e i loro percorsi di studio. Oggi è nostro dovere scendere in campo per sostenere quelle realtà che sono sentinelle essenziali sui singoli territori. Sensibilizzare, informare e agire sono i tre verbi che abbiamo deciso di fare nostri per ribadire il nostro NO alla violenza”.

“La violenza maschile contro le donne è una grave violazione dei diritti umani che danneggia gravemente la vita di donne bambine e bambini – dice Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna – Come Differenza Donna siamo impegnate da oltre 30 anni nei Centri antiviolenza e nelle Case Rifugio e nelle Case di Semi-autonomia per accompagnare donne bambine/i in uscita dalla violenza. Molti passi in avanti li abbiamo fatti ma più formali che sostanziali. Abbiamo bisogno di una grande evoluzione culturale che ci accompagni nel superamento di stereotipi e pregiudizi che ci ancorano ancora in una normalizzazione e banalizzazione della violenza se non in una responsabilizzazione di chi quella violenza la soffre invece di riconoscerne la responsabilità in chi quella violenza la agisce. Lo slancio in avanti che dobbiamo fare è un salto di civiltà e di democrazia che potrà realizzarsi solo se saremo tante e tanti. E’ per questo che accogliamo con piacere e soddisfazione la collaborazione con Associazione Fortis in tutte le attività ideate per questi giorni di attivismo per la giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne del 25 novembre. In particolare la diffusione del 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Differenza Donna ci aiuterà ad aumentare il numero delle donne che vivendo una situazione di violenza può contattarci per essere credute, sostenute, per avere una corretta valutazione del rischio, per ricevere le giuste informazioni, per orientarsi e per essere messe in contatto. Insomma, per salvarsi la vita e per salvare quella delle/dei propri figli/e. Insieme possiamo davvero fare la differenza e insieme possiamo sconfiggere la violenza maschile contro le donne”.

Dal 25 novembre inizierà anche il countdown del concerto-evento del gruppo vocale Friends For Gospel, in programma il 16 dicembre 2022 alle ore 20.30 nell’auditorium di Fmtsculture Group. L’obiettivo è raccogliere fondi da destinare ai centri di Differenza Donna e a sostegno del progetto RadiCare sul diritto allo studio dei giovani. Con un contributo di 15 euro si potrà assistere al concerto e a fine serata degustare le specialità preparate per l’occasione dagli allievi di In Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica. Il laboratorio di In Pizzeria per l’occasione sarà trasformato in un insolito ed originale “spazio solidarietà” con i prodotti delle startup di In Cibum Lab. A sostenere il progetto c’è anche Coldiretti Salerno che curerà gli addobbi dell’auditorium e metterà in vendita le stelle di Natale, anche in questo caso con il ricavato si sosterranno entrambi i progetti.