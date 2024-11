Giornata contro la violenza sulle donne, Optima offre gratis alle proprie clienti l servizio SafeCall

Optima Italia, digital company attiva nei settori energy, telco e dei servizi alla persona, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, offre gratuitamente alle proprie clienti SafeCall, “il servizio che con un click permette di contattare un operatore in caso di bisogno”. La società, si legge in una nota, “si unisce a tutte le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza contro le donne e ad evidenziare l’importanza di un cambiamento culturale che promuova il rispetto e la parità di genere. Con questo piccolo ma significativo gesto, l’azienda ha deciso di dedicare una speciale attenzione alle donne”.

Attraverso l’app “SafeCall” le clienti potranno mettersi in contatto con un operatore (anche in videochiamata), grazie al “Sos Button” direttamente dal proprio smartphone, in caso di emergenza o di bisogno. La centrale operativa dell’app è attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, così da poter essere reperibili sempre. Potranno aderire all’offerta tutte le donne che dal 25 novembre al 15 dicembre attiveranno l’offerta Super Mobile Smart con SafeCall. Il servizio è erogato in partnership con International Care Company (ICC), leader nei servizi di assistenza alla persona e telemedicina.

“Siamo molto orgogliosi di offrire gratuitamente questo servizio alle nostre clienti – ha affermato Giovanna Napolitano, responsabile Area Legale e Affari regolamentari) .- E’ un gesto che vuole essere un segno tangibile di sostegno, per dire a tutte le donne che Optima è al loro fianco”. E Gina Fusco (Responsabile Business Unit Telco) sottolinea che “Oltre il 60% dei nostri dipendenti è donna. Il benessere femminile è sempre stato la nostra priorità”.