“Giornata dedicata agli scomparsi”, la Reggia di Caserta si illumina di verde

La Reggia di Caserta illuminata di verde per la “Giornata dedicata agli scomparsi”. In linea con le indicazioni del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, su iniziativa della Prefettura, il palazzo vanvitelliano oggi è illuminato di verde per testimoniare la vicinanza alle famiglie che hanno vissuto la tragedia di un caro scomparso e per mantenere viva la loro speranza. Sul tema degli scomparsi si è anche svolta una riunione con le forze di polizia e le associazioni del territorio per esaminare i casi di scomparsa ancora irrisolti e avviare un piano straordinario di ricerca.