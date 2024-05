Giornata degli infermieri, l’augurio di Tedros Ghebreyesus (Oms)

Roma, 12 mag. (askanews) – “Buona giornata internazionale degli infermieri. L’Organizzazione mondiale della Sanità e i suoi partner rendono omaggio a tutti gli infermieri di tutto il mondo per il loro impegno nel proteggere e salvare vite umane. Continuiamo a chiedere ai leader di investire nel miglioramento della formazione e delle condizioni di lavoro degli infermieri. Non ci sarà “salute per tutti” senza infermieri ben formati”. Lo ha scritto sui social il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus.