Giornata del Dialogo tra ebrei e cristiani, così Napoli torna capitale della cultura

di Paolo Pantani

La Comunità Ebraica di Napoli, con il supporto della Arcidiocesi di Napoli e della Chiesa Valdese-Fondazione Villa Betania, ha organizzato, nei locali della propria Sinagoga, domenica 12 gennaio, questa oramai tradizionale giornata. Grande l’affluenza di pubblico, che ha presto completamente esaurito i posti messi a disposizione. Come in tutte le precedenti occasioni, il pomeriggio era composto di due momenti: una prima parte di studio comune, quest’anno sul Cantico dei Cantici, che ha visto come relatori, rav Ariel Finzi, rabbino di Napoli, mons. Prof Gaetano Castello, Preside della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, e il dr Leonardo Macrì, pastore Valdese, e una seconda parte, musicale, di musica tradizionale ebraica interpretata da Maurizio Di Veroli ed il suo gruppo Davka.

Dopo un breve saluto della Dott. Shapirer, Presidente della Comunità Ebraica di Napoli, che, seppur amareggiata dall’attuale, difficile momento relazionale, si è detta assolutamente confidente del fatto che solo un vero dialogo, sincero e profondo, possa far superare i problemi, ed ha annunciato per il 30 gennaio prossimo un incontro, in piazza Bovio a Napoli per celebrare, insieme ad ampi settori della Società Civile napoletana, la posa delle prime Pietre di Inciampo, nella nostra città.

Rav Finzi, ha quindi esposto la lettura Ebraica del Cantico dei Cantici facendo una piccola introduzione: “ Quella di oggi è la XXXI giornata del Dialogo tra Cristiani ed Ebrei, e questo vuol dire che finiamo il XXXI anno ed entriamo nel XXXII. Siccome in ebraico i numeri vengono espressi mediante le lettere dell’alfabeto, 31 sarà espresso dalle lettere LO (No) e 32 dalle lettere LEV (Cuore). Nel corso di quest’anno, purtroppo per la Comunità Ebraica, abbiamo dovuto dire….dei “NO”, anche ad una certa impostazione dell’Amicizia Ebraico-Cristiana. Speriamo invece che invece in questo 32.mo anno, che nasce sotto l’egida benaugurale della parola “Cuore”, possa essere superata ogni forma di antisemitismo, compreso l’anti-sionismo che ne è una pervicace, moderna derivazione, come dichiarato anche da papa Francesco.”

Il Rabbino di Napoli ha quindi spiegato come la tradizione Ebraica interpreti il Cantico dei Cantici in modo allegorico paragonando il pastore a D-O e la pastorella al popolo Ebraico mentre Rashì, il più grande commentatore della Bibbia, in modo singolare riesce a mantenere vive contemporaneamente sia la visione allegorica che quella letterale, paragonando la bellezza dell’amore di D-O per il popolo di Israele a quella della massima espressione dell’amore tra un uomo ed una donna.

E’ quindi intervenuto mons. Castello che ha spiegato come anche nella tradizione cattolica prevalga la lettura di un Amore simbolico-allegorico tra Cristo e la Sua Chiesa particolarmente a mezzo del commento di Origene che vede il Cantico anche come una drammatizzazione nella quale l’Anima del credente tende in modo totale e appassionato a D-O.

Infine il pastore Macrì ha detto come, tra tutte queste letture allegorico-simboliche, a lui piaccia una lettura un po’ più “letterale” capace di far percepire, attraverso la superba bellezza poetica di questa forma di amore “estremo” tra due creature, tutta la grandezza dell’Amore del Creatore.

A questo punto è incominciato il concerto che ha subito coinvolto il pubblico con una vivace partecipazione attiva, in quel caleidoscopio di lingue, suoni colori vero e proprio viaggio nel tempo e nella Diaspora ebraica che Maurizio Di Veroli e il suo gruppo Progetto Davka hanno saputo creare con la magia di un perfetto contrappunto tra tromba, voce e tastiere.