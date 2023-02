Giornata del gatto, Napoli è la città più ‘felina’ d’Italia

Nel 2021 Napoli è la città capoluogo con più gatti registrati in anagrafe, ben 80.740 di cui 21.050 in colonie feline. A seguire Taranto con 12.566 gatti e Brescia con 8.902. Tra gli esempi virtuosi la Regione Lombardia, attraverso legge regionale, dal 1° gennaio 2020 ha reso obbligatoria la registrazione di ogni gatto che entra a far parte di una famiglia. In occasione della giornata nazionale del gatto, Legambiente rende omaggio a questo felino con il focus ‘A-mici in Città’ che fa il punto, con dati alla mano (riferiti al 2021), sull’animale domestico tanto indipendente quanto amato e diffuso in Italia, e su cosa le amministrazioni italiane facciano per il loro benessere e la loro tutela.

LE CITTÀ ‘CAT FRIENDLY’