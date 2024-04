Giornata del Made in Italy, a Villa Doria d’Angri appuntamento con “Napoli crea”

L’associazione di artigiani di eccellenza del sistema moda “Le Mani di Napoli” aderisce all’iniziativa lanciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy della “Giornata nazionale del Made in Italy” e organizza “Napoli crea”, un evento legato all’artigianato e in particolare al segmento dell’artigianato d’immagine, in programma lunedì 15 aprile a Villa Doria d’Angri a Napoli. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa nella Sala Giunta del Comune di Napoli alla quale hanno partecipato Chiara Marciani, assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli; Armida Filippelli, assessore regionale alla Formazione; Giancarlo Maresca, presidente di “”Le mani di Napoli”; Damiano Annunziato, vicepresidente “Le mani di Napoli”; Vincenzo Capuano, presidente Le botteghe di San Gregorio Armeno; Pasquale Della Pia, consigliere Assocalzaturifici e sezione Moda Unione Industriali Napoli; Valter Luca De Bartolomeis, dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Giovanni Caselli”. Ha moderato i lavori Carmen Credendino, caporedattore Agenzia Dire.