Giornata del Made in Italy, cravatte Cilento con il tricolore decentrato in omaggio all’eccellenza italiana

“Anni fa disegnai una cravatta per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Oggi, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, è il mio modo per mandare un messaggio di forza e un augurio di unità e solidarietà a tutti in questo momento di grande valorizzazione del prodotto tutto italiano. Una cravatta che ha fatto la storia, indossata da tutti i vertici delle istituzioni italiane e dai protagonisti della vita economica e culturale del Paese. Quel tricolore decentrato sulla pala rappresenta un grande simbolo dell’orgoglio italiano nel mondo. Una cravatta che interpreta la qualità e le eccellenze italiane apprezzate nel mondo e che ci fa gridare con fierezza W l’Italia!”. Lo ha dichiarato Ugo Cilento, che rappresenta l’ottava generazione della storica famiglia da sempre specializzata nella realizzazione di capi e accessori di alta sartoria e maestria artigianale che aveva dedicato la cravatta a uno dei simboli indissolubili della patria e cioè la bandiera tricolore, segno di concordia e intesa.

La cravatta Italia è ancora oggi ricercatissima e, grazie al suo grande successo, ad essa è seguita una intera collezione dedicata alle bandiere di tutte le nazioni, collezione presentata a Matera e indossate dai partecipanti al G20. Grazie al ricamo della bandiera italiana su fondo blu scuro questa cravatta è un accessorio iconico e inimitabile. Nella storia della cravatteria, infatti, le cravatte della collezione “Bandiere” di Cilento 1780 è l’unica al mondo ad essere stata disegnata con un ricamo decentrato.