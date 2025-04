Giornata del Made in Italy, domani Urso da Marinella per presentare la cravatta ufficiale dell’evento

Si celebra domani la Giornata Nazionale del Made in Italy 2025, l’iniziativa che ha luogo il 15 aprile di ogni anno, in coincidenza con l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. Un appuntamento istituzionale, giunto alla sua seconda edizione, volto a valorizzare e promuovere le eccellenze produttive, culturali e creative che contraddistinguono l’identita’ del nostro Paese nel mondo. La ricorrenza, informa una nota del Mimit, si articola attraverso un ampio programma di eventi e iniziative, diffusi su tutto il territorio nazionale e all’estero, promossi da imprese, enti pubblici, scuole e laboratori, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini – in particolare le nuove generazioni – al patrimonio manifatturiero e industriale italiano.

Istituita con la Legge Quadro del Made in Italy (L. 206/2023), la Giornata Nazionale intende rendere omaggio a uno dei principali asset strategici del Paese, riconosciuto a livello internazionale come simbolo di qualita’, eccellenza e innovazione. L’iniziativa nasce infatti per affermare il valore economico, culturale e identitario del Made in Italy, promuovendone la tutela e la promozione. Essa si propone inoltre di sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo centrale che il “saper fare italiano” riveste per la crescita e la coesione del tessuto produttivo nazionale, favorendo al contempo l’orientamento dei giovani verso le professioni legate alle filiere d’eccellenza.

L’edizione 2025 prevede la realizzazione di quasi 600 eventi in Italia e nel mondo, in crescita del 30% rispetto all’anno precedente, con iniziative in tutti e 5 i continenti, a testimonianza della crescente partecipazione e del coinvolgimento diffuso, anche all’estero, di imprese, istituzioni e associazioni. L’elenco completo e’ disponibile qui.

Tra i soggetti coinvolti figurano, tra gli altri, l’Istituto Italiano di Tecnologia, Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la Fondazione Cavalieri del Lavoro, l’Associazione Marchi Storici, il Comitato Leonardo, la Lega Serie A, nonche’ i Ministeri della Difesa, dell’Istruzione, della Salute, della Cultura e dell’Interno. Fondamentale il contributo del Maeci, dell’Agenzia ICE e delle Camere di Commercio italiane all’estero per il coordinamento delle iniziative internazionali. In occasione dell’Expo di Osaka, infine, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promuove una mostra dedicata ai brevetti, insieme a ulteriori attivita’ focalizzate sui temi della politica industriale e dell’attrazione degli investimenti.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, prendera’ parte a una serie di appuntamenti istituzionali tra Napoli e Roma, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata. Alle ore 10.30, a Napoli, il ministro visitera’ lo storico negozio Marinella, dove verra’ presentata la cravatta ufficiale dedicata alla Giornata nazionale. Successivamente, alle ore 10.45, incontrera’ imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria della Campania presso la sede dell’Unione degli Industriali, per un momento di confronto dedicato al ruolo e alle prospettive del Made in Italy a livello territoriale.Nel pomeriggio, alle ore 14.30, a Roma, Urso interverra’, insieme al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all’evento “Un anno di Licei del Made in Italy”, a Palazzo Piacentini. Alle ore 16.00 e’ prevista la partecipazione alla cerimonia di consegna dei premi del Comitato Leonardo, in programma a Villa Madama. Infine, alle ore 18.30 il Ministro inaugurera’ la mostra “Made in Italy – Impresa al femminile”, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con la Fondazione Bellisario, il Comitato Impresa Donna e la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, sempre a Palazzo Piacentini.