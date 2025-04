Giornata del mare, Marevivo la celebra con decine di iniziative. In piazza a Roma per il Global strike

Lectio magistralis e educazione ambientale, rimozione delle reti dai fondali e iniziative a tutela delle spiagge: in occasione della “Giornata Nazionale del Mare”, che si celebra ogni anno l’11 aprile, Marevivo metterà in campo decine di iniziative in tutta Italia per ribadire l’importanza della tutela del mare. Fra queste anche l’adesione al “Global Strike“, lo sciopero mondiale per il clima indetto dal movimento “Fridays for future” per sollecitare l’abbandono dei combustibili fossili e l’avvio di azioni efficaci contro il riscaldamento globale, l’inquinamento e i cambiamenti climatici. Marevivo, dunque, scenderà in piazza anche a Roma per partecipare alla manifestazione di Piazza Vittorio Emanuele, in contemporanea ad altre città d’Italia e del mondo, e unirsi al coro di protesta che reclama una reale transizione ecologica e culturale.

“Aderiamo anche noi al Global Strike per affiancarci a tutti coloro che hanno a cuore questo Pianeta e dare Voce al Mare, nella giornata che lo celebra, ricordando quanto il suo equilibrio sia fondamentale per la salute dell’uomo. La natura non può attendere e per combattere la crisi climatica occorre intervenire subito con azioni concrete e mirate – dichiara Rosalba Giugni, presidente Fondazione Marevivo. – Domani tutta la nostra community è chiamata a partecipare al corteo “Fridays for future” per ribadire ancora una volta la necessità di ispirarsi a valori di giustizia sociale e climatica, contro ogni forma di guerra che colpisce non solo gli esseri umani, ma anche l’ambiente. Diritti umani e ambientali devono procedere di pari passo”.

La Giornata del Mare è stata istituita il 13 febbraio 2018, con l’entrata in vigore del Decreto sul Codice della Nautica, che all’Art. 52 recita: “La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “Giornata del mare” presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico”. È proprio in prossimità di questa giornata, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani mediante momenti di confronto per sviluppare in loro una reale “cittadinanza del mare”, che Marevivo ricorda l’urgenza di coinvolgere le scuole nell’educare le nuove generazioni alla tutela del Pianeta Blu e del suo equilibrio, messo a repentaglio dalle attività antropiche, dai cambiamenti climatici e dai numerosi conflitti che devastano la Terra.

Tra le tante attività della Fondazione in programma per domani: la lectio magistralis sul mare del presidente del Comitato scientifico di Marevivo, Ferdinando Boero, presso la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia; la Giornata di educazione ambientale al Consiglio nazionale delle ricerche, di Napoli, per sottolineare la necessità di portare il mare nelle aule scolastiche con le “Blue schools”, come ribadito da Marevivo attraverso l’iniziativa “Il Mare a Scuola”; l’avvio della campagna “Ventotene Clean-up”, promossa dalla Fondazione con l’associazione Lavica e il supporto del Comune di Ventotene (LT), per proteggere la biodiversità delle isole coinvolgendo bambini, cittadinanza e autorità locali; l’evento al porto turistico di Roma, a Ostia, dove circa mille studenti si riuniranno con operatori e volontari Marevivo che, con lo speciale strumento la “Valigia del mare”, spiegheranno loro quali sono gli organismi presenti sulle spiagge e nei bassi fondali, come riconoscerli e comportarsi per proteggerli.

Ieri, oltretutto, la Divisione Subacquea di Marevivo ha concluso a Caorle un’operazione che ha portato alla rimozione di una rete di 600 metri, depositata su un relitto a una profondità di 11 metri, per preservare la flora e la fauna presenti nei fondali di quell’area. Sabato 12 aprile, nel quadro della campagna nazionale di Marevivo “Adotta una spiaggia” che da anni cerca di preservare e valorizzare tratti di litorale preziosi dal punto di vista naturalistico, è prevista la pulizia della spiaggia di Cala Violina, a Scarlino, in provincia di Grosseto.

Azioni concrete e scelte mirate durante e in prossimità della “Giornata del Mare”, che rappresenta un ulteriore momento di riflessione per Marevivo, da 40 anni in prima linea nella tutela dell’ecosistema marino. Una giornata, l’11 aprile, che acquisisce con il “Global Strike” un ulteriore significato per la Fondazione: l’adesione a un movimento internazionale che lotta contro il cambiamento climatico e vede nelle generazioni future la possibilità di cambiare rotta verso una reale transizione energetica e ambientale, più volte richiesta dalla Fondazione anche con la campagna internazionale “Only One: One Planet, One Ocean, One Health”.