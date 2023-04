Giornata del Mare, Musumeci e Sangiuliano in visita alle aree sommerse tra Bacoli e Pozzuoli

Oggi, martedì 11 aprile 2023, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, il ministro per la Protezione civile le Politiche del mare, Nello Musumeci e il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, visiteranno le aree archeologiche sommerse tra Bacoli e Pozzuoli. Di seguito il programma dei lavori: – ore 10,00 Partenza in barca da Baia (molo Sud) e sopralluogo al Parco Sommerso di Baia (Ninfeo di Punta dell’Epitaffio, Mosaici, Villa a Protiro e Terme del Lacus). A seguire visita al Vicus Lartidianus e discoprimento degli altari nabatei di Dusares sommersi. – Ore 12,00 Conferenza stampa alle Terme di Baia con i Ministri Musumeci e Sangiuliano, il Direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Luigi La Rocca; il Direttore generale Musei, Massimo Osanna; il Sovrintendente ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo; il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano.