Giornata del Mare, studenti campani a bordo della Gregoretti con la Guardia Costiera

Si sono svolte oggi le celebrazioni della “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara”, istituita con specifico Decreto Legislativo nel 2017 e celebrata ogni anno l’11 aprile su impulso del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La ricorrenza, rivolta agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, è finalizzata a promuovere la cultura del mare quale risorsa di rilevante valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, nonché a sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto e alla tutela dell’ambiente marino, favorendo lo sviluppo del concetto di “cittadinanza del mare”.

In tale contesto, circa cento studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Caracciolo – G. da Procida” di Procida e dell’Istituto Tecnico “Cristoforo Mennella” di Ischia hanno avuto l’opportunità di imbarcare su Nave Bruno Gregoretti, unità navale d’altura della Guardia Costiera, vivendo un’esperienza diretta e altamente formativa a contatto con la realtà operativa del Corpo.

L’iniziativa è stata coordinata dalla Direzione Marittima della Campania, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e raccordo sul territorio, e realizzata grazie ai contributi degli Uffici Circondariali Marittimi di Ischia e Procida, nonché di Nave Gregoretti. Fondamentale, altresì, la collaborazione degli istituti scolastici coinvolti, in linea con gli indirizzi del Ministero dell’Istruzione e del Merito che promuovono, anche nel corso della settimana dedicata alla ricorrenza, iniziative volte ad accrescere la sensibilità degli studenti verso le tematiche marittime e ambientali.

Le operazioni di imbarco degli studenti e di un’aliquota del corpo docente, si sono svolte tramite i battelli minori organici a Nave Gregoretti, nelle acque antistanti i porti di Ischia e Procida.

Nel corso della navigazione, nel suggestivo scenario delle isole del Golfo di Napoli, gli studenti sono stati coinvolti in un articolato programma di attività informative e divulgative. I militari hanno illustrato le principali funzioni di Guardia Costiera (come ormai standardizzato a livello europeo ed internazionale), evidenziandone il ruolo fondamentale nella salvaguardia della vita umana in mare, nella sicurezza della navigazione, nella tutela dell’ambiente marino e costiero, nel controllo sulla pesca e nel contrasto degli illeciti in mare, richiamando al contempo l’importanza di comportamenti responsabili e sostenibili.

L’esperienza ha rappresentato un significativo momento di crescita per gli allievi dei due storici istituti nautici campani, consentendo loro di avvicinarsi concretamente alla dimensione operativa del settore marittimo e di rafforzare la consapevolezza del valore del mare quale patrimonio comune. In tale prospettiva, la Guardia Costiera si conferma non solo presidio operativo dello Stato sul mare, ma anche protagonista attiva nella formazione dei “Cittadini del Mare” di domani.