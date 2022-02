Giornata della Memoria al Consolato polacco di Napoli

Il Consolato della Polonia di Napoli di cui il Console Dario Dal Verme ha inviato un comunicato stampa in cui, con riferimento al libro mai pubblicato in Italia “The meaning of Hitler” di Sebastian Haffner (1978), il 27 Gennaio in occasione del Giorno della Memoria , informa dell’arrivo nelle sale italiane de “Il senso di Hitler”, il film di Petra Epperleine e Michael Tucker . Dai filmati dell’epoca nazista al video su Tik Tok il film è un’indagine alternativa sull’influenza che Adolf Hitler continua ad avere ancora oggi sulla società : da immagini dell’epoca nazista e documenti storici ad un’analisi approfondita del fenomeno anche attraverso i social network di oggi , da Tik Tok a Twitter. A partire dal libro “The Meaning of Hitler” di Sebastian Haffner vengono smantellati i miti e le idee comuni su Hitler e la sua ascesa al potere, critici e storici rispondono a una domanda fortemente attuale: Hitler continuerà ad essere sempre più influente per le nuove generazioni ? Girato in nove Paesi, il docu-film ha ripercorso i movimenti di Hitler, la sua ascesa al potere e le scene dei suoi crimini dal punto di vista storico , e scrittori che esaminano l’impatto che ha avuto e che continua ad avere oggi, l’ideologia violenta di Hitler sulla società . Il documentario, analizzando diversi aspetti, esplora i vari modi in cui la tossicità di Hitler ha continuato a diffondersi dopo la sua morte attraverso le pagine di storia, i social media, il cinema, l’arte e la politica contemporanea. Il film è stato impreziosito da interviste e testimonianze tra cui quelle della scrittrice Deborah Lipstadt, dello storico britannico Sir Richard J. Evans, dell’autore di romanzi sull’Olocausto Martin Amis, dello storico israeliano Saul Friedlander, dello storico e studioso dell’Olocausto Yehuda Bauer e degli attivisti e “cacciatori nazisti” Beate e SergeKlarsfeld.