Giornata della Sicurezza, a Catania un rappresentante dell’Ordine degli ingegneri di Caserta

C’è anche una rappresentanza dell’Ordine degli ingegneri di Caserta – organismo presieduto da Carlo Raucci – presente in questi giorni a Catania in occasione della «X Giornata dell’Ingegneria della Sicurezza». Si tratta dell’ ingegnere-consigliere Giovanna Di Lorenzo (segretario dell’Ordine) e dell’ingegnere-consigliere Caterina Renzo (nella foto, insieme ad Armando Zambrano, presidente nazionale dell’Ordine degli ingegneri). In pochi mesi di presidenza a Caserta, l’ingegnere Carlo Raucci ha già rilanciato a livello nazionale l’organismo di Terra di Lavoro sensibile ai temi trattati nel congresso nazionale, ovvero l’annuale appuntamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Si affrontano tematiche della prevenzione nei luoghi di lavoro e, quest’anno, il congresso «focalizzerà l’attenzione sull’impatto e sulla sostenibilità di nuovi approcci metodologici adottabili nei luoghi di lavoro, per cogliere le opportunità in materia prevenzionistica che nei prossimi anni ci indirizzeranno verso un’auspicata e oramai non più rinviabile semplificazione normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro» Temi in discussione insieme a quelli sulle morti sul lavoro, sui codici di prevenzione degli incendi ed altro. Nei giorni scorsi, sotto la regia del presidente Raucci, l’Ordine di Caserta è riuscito dopo 20 anni, ad ottenere la candidatura di un consigliere, l’ingegnere Tiziana Petrillo in occasione dell’imminente rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). Si eleggeranno i 15 membri che per i prossimi cinque anni guideranno l’organo di governo composto da ben 244 mila professionisti, il 4 per mille circa della popolazione italiana, con i suoi 106 Ordini professionali presenti nelle oltre cento province.