Giornata dell’Autismo, a Roma Fontana dei Dioscuri si illumina di blu

ROMA (ITALPRESS) – La Presidenza della Repubblica, come ogni anno, ha aderito alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo” promossa dall’Organizzazione Internazionale “AutismSpeaks” che, dal 2007, si tiene il 2 aprile, data simbolica indicata dall’ONU.Per l’occasione la Fontana dei Dioscuri, al centro di Piazza del Quirinale, a Roma, è stata illuminata di blu – come molti monumenti in tutte le città del mondo – dal tramonto di lunedì 1 aprile fino alla mezzanotte di martedì 2 aprile. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Rai.(ITALPRESS).

fonte video: Quirinale