Giornata dell’Economia 2024: analisi e prospettive per lo sviluppo dell’Irpinia e del Sannio

La Giornata dell’Economia 2024, organizzata dalla Camera di commercio Irpinia Sannio il 24 ottobre presso la sede di Benevento, ha offerto un’importante occasione di confronto sulle attuali condizioni economiche e le prospettive future delle aree interne dell’Irpinia e del Sannio. L’evento è stato inaugurato dal Commissario Straordinario Girolamo Pettrone, che ha evidenziato l’importanza di sviluppare strategie condivise per favorire il rilancio economico locale.

Successivamente, Antonello Murru, direttore di Valisannio, ha presentato il Rapporto Economico-Statistico 2024, che ha delineato un quadro complesso, in cui emergono sia opportunità che difficoltà per le economie del territorio. Il rapporto ha sottolineato la necessità di sfruttare le potenzialità di alcuni settori, pur senza ignorare le sfide strutturali che permangono, in particolare per le piccole e medie imprese e l’occupazione giovanile.

Un intervento significativo è stato quello di Roberto Costanzo, ex europarlamentare e primo assessore all’Agricoltura della Regione Campania, che ha illustrato il contesto storico dell’economia delle aree interne. Costanzo, presidente della Camera di Commercio del Sannio dal 1991 al 2004, ha ripercorso le principali tappe dello sviluppo economico locale, evidenziando il ruolo chiave dell’agricoltura e dell’artigianato nella costruzione del tessuto economico di queste aree.

Riccardo Realfonzo, ordinario di Economia Politica presso l’Università del Sannio, ha fornito un’analisi approfondita delle sfide strutturali che interessano l’economia locale, evidenziando l’importanza di interventi mirati a stimolare l’innovazione e la crescita sostenibile. Un altro contributo rilevante è venuto da Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, che ha sottolineato il ruolo cruciale dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità per lo sviluppo economico delle aree interne, con particolare riferimento al settore aerospaziale.

La Giornata dell’Economia ha messo in luce diversi aspetti positivi, come l’elevata densità di PMI innovative a Benevento e il miglioramento delle esportazioni nel Sannio, ma ha anche evidenziato problematiche rilevanti, come il tasso di crescita negativo delle imprese e l’alto tasso di disoccupazione giovanile femminile. Inoltre, le previsioni demografiche per il 2042 mostrano un preoccupante aumento dell’indice di vecchiaia, che richiede interventi strutturali a lungo termine.

Infine, il rapporto ha segnalato la scarsa capacità di attrazione turistica del territorio e la bassa incidenza del settore culturale e creativo, fattori che potrebbero rappresentare opportunità di sviluppo se adeguatamente potenziati.