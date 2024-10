Giornata dell’Economia Irpinia Sannio, una visione per il futuro delle aree interne: focus a Benevento

Giovedì 24 ottobre 2024, presso la Camera di commercio Irpinia Sannio a Benevento, si terrà la Giornata dell’Economia Irpinia Sannio 2024, un evento chiave per discutere lo stato attuale e le prospettive future dell’economia delle aree interne. Questo appuntamento annuale riunisce esperti e rappresentanti istituzionali per analizzare i dati economici e delineare le opportunità di crescita sostenibile e innovazione.

L’evento prenderà il via alle ore 10 con i saluti e l’introduzione ai lavori da parte di Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della Cciaa Irpinia Sannio. Successivamente, Antonello Murru, Direttore di Valisannio, Azienda Speciale della Camera di Commercio, presenterà il Rapporto Economico-Statistico che offrirà una panoramica delle dinamiche economiche del territorio.

Alle ore 10.30, Riccardo Realfonzo, Ordinario di Economia Politica dell’Università degli Studi del Sannio, fornirà una dettagliata analisi delle sfide e delle prospettive per l’economia delle aree interne. A seguire, alle ore 10.45, Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, interverrà sul tema della sostenibilità e dell’innovazione come fattori chiave di sviluppo, aprendo una finestra sugli scenari futuri per il territorio.

La Giornata dell’Economia 2024 si preannuncia come un’opportunità cruciale per comprendere i cambiamenti economici in corso e costruire una strategia condivisa per il rilancio delle aree interne, puntando su innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie.