Giornata internazionale della disabilità, premi “al merito civico”: oggi la cerimonia. Dal San Carlo ai Lions: ecco tutti i riconoscimenti

Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità, una ricorrenza istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere i diritti, il benessere e l’inclusione sociale delle persone con disabilità in tutto il mondo. Si tratta di una data importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide, le potenzialità e le aspirazioni delle persone con disabilità, che rappresentano circa il 15% della popolazione mondiale, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ogni anno, la giornata internazionale delle persone con disabilità ha un tema specifico che riflette le priorità e le sfide del momento. Il tema della giornata internazionale delle persone con disabilità 2023 richiama l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che si propone di “non lasciare indietro nessuno” e di garantire che le persone con disabilità siano coinvolte attivamente nelle decisioni che riguardano la loro vita, la loro comunità e il loro pianeta. Il tema sottolinea anche l’importanza di riconoscere e valorizzare il ruolo delle persone con disabilità come agenti di cambiamento, leader e innovatori, in grado di contribuire al progresso sociale, economico e ambientale.

In occasione della Giornata Internazionale della disabilità, si svolgerà la Cerimonia di conferimento del “Premio al merito civico” istituito dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo.

Stamattina alle ore 10 nell’Auditorium della Regione Campania, al Centro Direzionale di Napoli Isola C3, vengono consegnati i riconoscimenti nel corso di una cerimonia alla quale partecipano il Garante delle persone con disabilità della Regione Campania e il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. Modererà i lavori Bianca Desideri. Ad aggiudicarsi il premio saranno Enti ed Istituzioni che si sono particolarmente distinti in tema di inclusione e solidarietà delle persone con disabilità.

Saranno premiati: il Teatro San Carlo, perché ha promosso la cultura delle pari opportunità realizzando il progetto inclusivo Memus, permettendo di far fruire della bellezza di tutte le forme d’arte anche alle persone con disabilità; l’Associazione Lions International Distretto 108Ya, per le tante attività di servizio in favore dei più fragili che hanno favorito il sostegno e l’inclusione delle persone con disabilità; il Liceo Statale Alessandro Manzoni Caserta, per il lavoro svolto anche come CTS per l’educazione e l’inclusione degli alunni con disabilità; la Farmacosmo S.p.a. per aver realizzato delle buone prassi di inclusione al lavoro, avviando e gestendo in modo ottimale le persone con disabilità; l’ambito Sanitario C06 che ha realizzato iniziative innovative, quali quelle del progetto “Mani in pasta”, fornendo occasioni di lavoro e di inclusione sociale per le persone con disabilità; la Fondazione FOQUS per aver realizzato il progetto ARGO promuovendo la crescita educativa e l’inclusione sociale dei ragazzi con disabilità; la Fondazione PioMonte della Misericordia perché ha sostenuto l’associazione Scintilla Onlus e il progetto Scintillarte e il mondo dei più fragili rendendo l’arte più inclusiva e offrendo concrete possibilità di lavoro alle persone con disabilità e Facile Ristrutturare che, in collaborazione con EveryChildIsMyChild onlus ha sostenuto l’iniziativa de “ La Matta pizzeria” nell’ambito dell’articolato progetto di responsabilità sociale “Facile Sognare”, fornendo un’opportunità di lavoro e una testimonianza di inclusione per le persone con disabilità.

Hanno collaborato all’evento: Il coro “Mani Bianche”, la cooperativa sociale Arcobaleno, l’associazione Michele Novaro e l’associazione Enrico Caruso.