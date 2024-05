Giornata internazionale dell’infermiere, Rea (Opi):In piazza con lo slogan ‘Nutriamo la salute‘

“Il diritto alla salute non va solo garantito, ma fatto crescere, nutrito. E come ogni buona madre nutre e cresce il proprio figlio, cosi noi infermieri, ogni giorno, nutriamo un sistema sanitario nazionale messo ogni sempre di più in discussione. Soprattutto in Campania, regione tra le prime per emigrazione sanitaria, per la insufficienza e la sperequazione del fondo nazionale, per le mancate assunzioni, per carenza di posti letto e di strutture territoriali”. E’ tempo che la politica nutra e si prenda cura adeguatamente della nostra professione perché senza infermieri il Ssn non esiste”.

Cosi Teresa Rea, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli ha presentato le iniziative che l’Opi Napoli metterà in essere domenica 12 maggio, giornata internazionale dell’infermiere che quest’anno coincide con la festa della mamma. “Saremo in piazza come al solito con stand dedicati per promuovere la prevenzione (screening e vaccinazioni); per mettere in atto attività di educazione sanitaria e di semplici interventi salvavita (disostruzione vie aeree e rianimazione cardio polmonare); dimostrazione delle attività del CIVES (protezione civile infermieristica) e informazioni sulla medicina di genere”, spiega la Presidente Rea. “L’Opi Napoli vuole porre l’accento su due aspetti: la carenza di personale soprattutto al Sud e sull’impegno quotidianamente profuso dalla professione per sviluppare un Sistema salute a misura di cittadino. In Italia mancano oltre sessantamila infermieri. In Campania superiamo i diecimila per effetto del lungo commissariamento durante il quale non si è potuto dar vita a un fisiologico turn over e poi per la mancanza di risorse finanziarie, di posti letto, di strutture territoriali adeguate alla domanda dei cittadini”. Con lo slogan “Nutriamo la salute” gli infermieri tornano all’origine della radice etimologica del termine Nurse, dall’inglese antico da cui deriva, quanto in latino, rimanda al concetto della nutrizione, del prendersi cura di chi ha bisogno. Questo fa l’infermiere nella sua attività quotidiana. L’articolo 4 del nostro Codice deontologico lo dice chiaramente: “Il tempo di relazione è tempo di cura”. “Gli infermieri oggi sono il baluardo del Ssn – conclude Teresa Rea – che oggi è messo in discussione da una privatizzazione ormai diffusa. Con essa si negano i principi di una sanità equa, universalistica, per tutti. Aprendo, di fatto, ad una sanità per censo, un sistema dove si cura adeguatamente solo chi ha disponibilità finanziarie. Gli altri, i cittadini svantaggiati o in difficoltà economiche, devono rinunciare alle cure o indebitarsi, come già succede”.