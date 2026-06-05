Giornata mondiale degli Oceani, weekend di laboratori e spettacoli a Città della Scienza

Due giorni dedicati alla scoperta degli oceani tra esperimenti, giochi educativi e attività scientifiche per tutte le età. In occasione della Giornata mondiale degli Oceani, che si celebra l’8 giugno, Città della Scienza propone per sabato 6 e domenica 7 giugno un programma speciale dedicato alla conoscenza e alla tutela degli ecosistemi marini.

L’iniziativa richiama l’attenzione sul ruolo fondamentale degli oceani, indispensabili per l’equilibrio climatico del pianeta, la biodiversità e la vita sulla Terra, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite dedicati alla conservazione delle risorse marine.

Tra le attività in programma, “Barchetta a sapone”, laboratorio rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni che permette di scoprire alcuni principi scientifici attraverso il gioco, e “Chi mangia chi?”, percorso interattivo dedicato agli 8-13 anni per comprendere il funzionamento della catena alimentare marina e l’equilibrio degli ecosistemi oceanici.

Spazio anche allo science show “E-SPERIMENTIAMO con l’acqua”, una serie di dimostrazioni dedicate alle proprietà dell’acqua attraverso esperimenti semplici e replicabili.

Il percorso di visita comprende inoltre gli exhibit di Corporea, il museo interattivo dedicato al corpo umano, gli spettacoli del Planetario e le mostre “Insetti & Co.” e “SensAzioni: esplora i 5 sensi”.