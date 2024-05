Giornata Mondiale dei Bambini, a Roma anche bimbi da Gaza, Betlemme e Gerusalemme

Padre Ibrahim Faltas: “Siamo venuti per chiedere la pace e dire: basta guerra”

Roma, 25 mag. (askanews) – “Noi vogliamo la pace, siamo venuti per chiedere la pace: bambini di Betlemme, di Gerusalemme e di Gaza siamo qua a chiedere a Papa Francesco di pregare per noi, per la pace. Siamo venuti anche a dire: basta guerra, basta odio, basta vendetta, basta distruzione, vogliamo la pace”.A parlare è Padre Ibrahim Faltas, frate francescano che vive a Gerusalemme, direttore delle scuole della Custodia di Terra Santa e della Casa Nova di Gerusalemme, in occasione della prima Giornata Mondiale dei Bambini, voluta da Papa Francesco e in programma a Roma il 25 e 26 maggio 2024, con oltre 70mila bambini provenienti da tutto il mondo.Padre Faltas ha portato all’evento romano 70 bambini di Gaza, Betlemme e Gerusalemme.”Diciamo che è il momento di fare la pace – ha concluso il frate – è il momento di realizzare la pace, è il momento di ascoltare tutti la voce di Papa Francesco, di ascoltare tutti gli appelli di Papa Francesco e di sentire cosa ha detto lui all’inizio di questa guerra”.