Giornata mondiale dei Poveri, il cardinale Sepe tra i Senzadimora della Casa delle Genti

In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, il Cardinale Crescenzio Sepe, alle ore 10.30 di domani, sabato 14 novembre, incontra i senzadimora ospiti della Casa Comunità delle Genti, da lui voluta e inaugurata aa giugno per l’accoglienza appunto di “Senzadimora”, in sostituzione di quella realizzata nella fase acuta della pandemia da Covid-19, per iniziativa dello stesso Arcivescovo, in un immobile dei Gesuiti a Cappella Cangiani. Per l’occasione l’Arcivescovo benedirà l’orto delle genti e pianterà l’albero della vita. Agli ospiti della Casa il Cardinale consegnerà mascherine e liquido igienizzante.