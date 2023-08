Giornata Mondiale del Cane, ecco quanti sono gli animali in vacanza con le loro famiglie

Nell’estate 2023, ben 6,8 milioni di italiani hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in compagnia dei loro animali domestici, sfruttando la crescente tendenza di strutture “pet friendly” in tutta Italia. Questi dati emergono da un’analisi condotta da Coldiretti/Ixè e condivisa in occasione della Giornata Mondiale del Cane il 26 agosto. Questa tendenza coinvolge il 42 per cento degli italiani che possiedono un animale, secondo l’Eurispes.

L’aumentata sensibilità verso gli animali domestici ha reso possibile una maggiore inclusione dei compagni a quattro zampe nelle vacanze estive. Le strutture turistiche stanno rispondendo a questa domanda offrendo servizi specializzati per gli animali domestici, e molte spiagge consentono la loro presenza, fornendo addirittura servizi di svago e pulizia in alcuni casi.

Gli agriturismi si sono dimostrati particolarmente capaci di garantire una vacanza piacevole sia per i proprietari che per gli animali domestici. In Lombardia, è stata creata la prima rete di agriturismi “dog friendly” quest’anno, promossa da Terranostra Campagna Amica. Questi luoghi offrono servizi di accoglienza dedicati ai cani, permettendo loro di godere di una vacanza in libertà insieme ai loro padroni.

Tuttavia, nonostante questi progressi, la problematica degli abbandoni non è ancora completamente risolta, con un picco di casi proprio durante i mesi estivi, come denuncia Coldiretti.