Giornata mondiale del cuore, uniti per ridurre la mortalità

ROMA (ITALPRESS) – Fare il punto sull’impatto delle patologie cardiovascolari, sulla necessità di adottare un piano nazionale dedicato e sull’individuazione dei fattori di rischio come la Lipoproteina (a) piccola. Questo l’obiettivo dell’evento organizzato in occasione Giornata Mondiale del Cuore, con il contributo non condizionante di Novartis, che ha riunito a Roma esponenti delle Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti e rappresentanti della società civile e dell’industria.

