Giornata Mondiale del Libro, ponte letterario con Gennaro Sangiuliano

Una lunga maratona televisiva ideata e condotta da Massimo Lucidi, per la TV digitale Canale Europa ed America Oggi TV , nella giornata mondiale del libro patrocinata dall’Unesco, che ha visito, tra gli altri, ieri, giovedì 23 aprile 2020 dalle ore 18 (diretta anche dalla pagina Facebook di Massimo Lucidi) anche la partecipazione del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano e dello scrittore Alessandro Iovino.

La regia del format è stata a cura di Roberto Salvini, patron di Canale Europa.

Con oltre quindici libri, Alessandro Iovino e’ autore di un libro intervista a Bud Spencer, le biografie di Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi, e numerosi testi sia di spiritualità che di natura socioreligiosa.

Per Iovino “l’idea di Massimo Lucidi e’ stata vincente ed ha anche un alto e profondo valore simbolico in questo momento così difficile. Ho aderito molto volentieri a questa iniziativa perché, come Massimo, credo che sia utile creare dei ponti, anche se per ora virtuali, anche dal punto di vista letterario”.