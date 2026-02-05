Giornata Mondiale del Malato e Festa della Pace, don Mimmo Battaglia a Scampia

Un fine settimana dedicato alla cura delle fragilità e alla costruzione della pace attende Scampia. L’Arcidiocesi di Napoli promuove due appuntamenti consecutivi che, tra celebrazioni e testimonianze, pongono al centro salute, solidarietà e convivenza civile.

Giornata Mondiale del Malato

Sabato 7 febbraio, alle ore 11, il cardinale arcivescovo Mimmo Battaglia presiederà a Scampia la Celebrazione eucaristica diocesana per la Giornata Mondiale del Malato, organizzata dal Servizio per la Pastorale della Salute, coordinato da don Giuseppe Venditto.

Alla celebrazione prenderanno parte il direttore generale dell’Asl Napoli 1, Gaetano Gubitosa, e i vertici degli Ordini professionali: Bruno Zuccarelli per i medici, Pietro Rutigliani per gli odontoiatri, Teresa Rea per le professioni infermieristiche, insieme alle principali associazioni di categoria. Un momento di preghiera e vicinanza dedicato ai malati e a quanti operano quotidianamente nella cura e nell’assistenza.

Festa della Pace

Domenica 8 febbraio sarà invece la volta della Festa della Pace, che quest’anno si svolge con il sottotitolo “Insieme in cammino a Scampia” e il motto “Verso una pace disarmata e disarmante”.

L’iniziativa, organizzata dall’Azione cattolica diocesana in collaborazione con il Comune di Napoli e l’VIII Municipalità, prenderà il via alle 9.30 in piazza Giovanni Paolo II, con un’accoglienza musicale curata dai giovani della comunità Gesù Risorto. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Municipalità, Nicola Nardella, i partecipanti si muoveranno in cammino verso la parrocchia Maria Santissima del Buon Rimedio, dove saranno accolti dal parroco e decano don Alessandro Gargiulo.

“Verso una pace disarmata e disarmante – afferma Francesco Del Pizzo, presidente diocesano dell’Azione cattolica – è l’invito di Papa Leone a fare della pace uno stile di vita quotidiano, attraverso il costante impegno educativo che l’AC promuove e svolge in ogni parrocchia, ogni giorno a contatto con le ferite del territorio, per fare della pace non uno slogan o occasione di eventi, ma progetto di vita condiviso e partecipato”.

Momento centrale della mattinata sarà la testimonianza di Fadi Bosheh, giovane palestinese accolto dalla Diocesi di Napoli nell’ambito del progetto nazionale Iupals (Italian Universities for Palestinian Students), promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme.

Ospitato nella casa canonica della Chiesa Cattedrale e accolto dai giovani del Mudd (Museo Diocesano Diffuso), Bosheh porterà una testimonianza diretta di vita in un contesto segnato dal conflitto. Interverrà anche padre Eraldo Cacchione, gesuita e rettore della Rettoria Santa Maria della Speranza.

La giornata si concluderà alle ore 12 con la Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo ausiliare Gaetano Castello.