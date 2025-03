Giornata mondiale della poesia: Juan Antonio González Iglesias a Napoli

L’Instituto Cervantes di Napoli celebra la Giornata Mondiale della Poesia con Juan Antonio González Iglesias. Venerdì 21 marzo dalle ore 11.30, il poeta e scrittore originario di Salamanca, vincitore del Premio Castilla y León de las Letras 2024, sarà protagonista di un incontro/conferenza presso la sede napoletana dell’Instituto Cervantes, in via Chiatamone 6G (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Nel corso della giornata dedicata alla Poesia, istituita dall’Unesco nel 1999, Juan Antonio González Iglesias dialogherà con l’ispanista Maria D’Agostino e sarà protagonista di una lettura commentata di alcune sue poesie tratte dall’opera Nuevo en la ciudad nueva. Ad accompagnare la lettura ci sarà anche una proiezione delle immagini scattate dallo stesso autore spagnolo durante il suo soggiorno a Napoli.

Il volume “Nuevo en la ciudad nueva” segue alcune linee proprie della città partenopea, come la naturale coesistenza tra alta cultura e cultura popolare, l’attualità della presenza greca e romana, la vicinanza alla natura e l’attenzione al meraviglioso nel quotidiano. L’opera dà un senso singolare all’origine etimologica del nome della città e raccoglie diversi momenti e spazi napoletani segnati dalla percezione della bellezza. Abbracciando la tradizione umanistica, González Iglesias tiene conto di coloro che ci hanno preceduto nel mondo. Proprio per questo egli è attento alla scintilla del divino presente nella natura, nelle opere d’arte e, soprattutto, negli altri esseri umani. Rinnovando la tradizione dei poeti spagnoli innamorati di Napoli, con una prospettiva europea contemporanea.

Juan Antonio González Iglesias (Salamanca 1964) è un poeta d’inclinazione classica. Premio Internazionale Loewe, Premio Nazionale della Critica e Premio Castilla y León de las Letras 2024 “per la densità, rilevanza e fermezza della sua carriera poetica, insieme all’impatto e il riconoscimento internazionale del suo lavoro in università e istituzioni culturali”. Professore ordinario presso l’Università di Salamanca, collabora con diverse testate giornalistiche come El País e ABC. Alcuni dei suoi libri sono stati tradotti in francese, inglese e tedesco.