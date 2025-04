Giornata Mondiale della Salute: la FNOVI promuove la consapevolezza sul ruolo chiave dei veterinari

La Giornata Mondiale della Salute, istituita nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) e celebrata il 7 aprile di ogni anno, che nell’edizione del 2025 è dedicata al tema della salute materna e neonatale, rappresenta per la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani un momento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche sanitarie globali e sulle iniziative di prevenzione e cura, ma non solo, per la cui realizzazione non può prescindersi dalle competenze dei medici veterinari.

La giornata dal titolo “Un inizio sano, un futuro pieno di speranza” offre l’occasione per far conoscere – ove ancora necessario -le azioni concrete che i medici veterinari realizzano e lanciare programmi a lungo termine sugli argomenti oggi al centro dell’attenzione. “Non può negarsi – ha sottolineato Daniela Mulas, Vicepresidente FNOVI – che, attraverso il controllo della salubrità degli alimenti di origine animale consumati in gravidanza e nella prima infanzia, o nella prevenzione di zoonosi che possono colpire le fasce più vulnerabili della popolazione, i medici veterinari realizzino azioni concrete idonee a migliorare la vita delle persone”.

Ma non solo. I medici veterinari sono altresì impegnati nella divulgazione di stili di vita sani: negli anni è cresciuta – ad esempio – la consapevolezza di come il rapporto tra bambini e animali domestici possa avere molti benefici, tra cui lo sviluppo dell’empatia, della responsabilità e della capacità di relazionarsi con gli altri. “Vivere con un amico a quattro zampe fa bene alla salute e alla crescita del bambino. Accarezzare un animale può ridurre lo stress. La presenza costante dell’animale può aiutare i bambini a sviluppare un senso di fiducia in se stessi. La convivenza con un animale può aiutare e può rafforzare l’autostima nei bambini e aiutarli a comprendere i bisogni di un altro essere vivente” commenta Daniela Mulas.

Il valore terapeutico del legame uomo-animale è ampiamente dimostrato e trova per esempio concreta applicazione negli Interventi Assistiti con gli animali (IAA).

L’animale è una “leva motivazionale” importante per un bambino: operare insieme al cucciolo significa giocare con lui. “È compito del medico veterinario, coadiuvato dagli specialisti che con lui collaborano in team, utilizzare questa motivazione per un dettagliato e rigoroso programma educativo e/o riabilitativo”. La vicinanza con gli animali aiuta i bambini con handicap psicomotori, autismo, disturbi dello sviluppo, della sfera cognitiva, dalla depressione all’iperattività. Con la competente supervisione dei medici veterinari le future generazioni potranno conoscere come vive davvero un animale e comprendere quanto sia importante il rispetto per l’ambiente e per gli animali in genere.

I medici veterinari assicurando una vita sana e felice ai nostri compagni animali tutelano la salute di madri e bambini. Sono i professionisti che educano sulla corretta gestione anche igienico sanitaria degli animali, sull’importanza della prevenzione di malattie e sulla promozione di un ambiente domestico adeguato alle loro esigenze etologiche.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute 2025, è fondamentale riconoscere il ruolo poliedrico e cruciale dei medici veterinari: professionisti impegnati nella tutela della salute umana, nel benessere degli animali domestici e nella promozione di una convivenza armoniosa e rispettosa tra le specie. Con la loro competente supervisione, le future generazioni potranno sviluppare una profonda consapevolezza di come vive realmente un animale e comprendere l’importanza fondamentale del rispetto per l’ambiente e per tutti gli esseri viventi.