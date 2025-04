Giornata mondiale della salute, tra obiettivi globali e sfide italiane

Trasmissione di Valeria Manieri, Ruggero Po ed Elis Viettone, con il supporto organizzativo di Monica Sozzi della Redazione Scientifica ASviS della diretta dal professore Enrico Giovannini, dal sito ASviS del 7 aprile 2025

7 aprile. In tutto il mondo oggi si celebra la Giornata mondiale della salute, quella che celebra la fondazione dell’Organizzazione mondiale della sanità avvenuta il 7 aprile del 1948, 77 anni fa. La stessa Oms dalla quale Trump e l’argentino Milei hanno dichiarato di volere uscire, togliendo fondi e personale. Una ricorrenza che ci offre l’occasione per fare il punto su come il sistema sanitario, italiano e globale, sia in sintonia con quanto previsto dieci anni fa dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Un’Italia dove l’universalità del servizio sanitario nazionale si allinea al Target 3.8 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, rispettando anche la diminuzione della mortalità infantile e materna. Un Paese nel quale restano molto pesanti il sottofinanziamento cronico, le disparità regionali nell’accesso alle cure, l’invecchiamento della popolazione con l’aumento della spesa per le pensioni e il conseguente calo degli investimenti sanitari.

Uscendo dai nostri confini, valutando la salute a livello globale, il quadro resta in chiaroscuro. Tecnologia e innovazione, con la robotica chirurgica e l’Intelligenza Artificiale che aiutano a migliorare le diagnosi da una parte, anche se dall’altra resta spaventoso il numero di individui – quattro miliardi e mezzo – che non hanno accesso completo ai servizi essenziali. Poi l’aumento della resistenza microbica con le sfide che questo pone alla ricerca e all’industria del farmaco, senza trascurare gli effetti del cambiamento climatico e l’aumentata frammentazione politica con le decisioni di Stati Uniti e Argentina di ritirarsi dall’Oms.

Ad Alta sostenibilità, in onda lunedì 7 aprile 2025 e disponibile in podcast, ospiti: Ignazio Zullo, capogruppo FdI in Commissione Sanità del Senato; Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo Pd e già ministra della Salute; Paolo Daniele Siviero, Direzione tecnico-scientifica – capo Area attività regolatorie Farmindustria. Conducono Valeria Manieri e Ruggero Po.