Giornata Mondiale della Terra, a Roma 600 eventi (18-21 aprile)

Novità il Festival Innovability, maratona e concerto il 22 aprile

Roma, 8 apr. (askanews) – Centinaia di eventi tra concerti, talk show, laboratori didattici, attività sportive, street art in un mix tra ambiente, cultura e innovazione. Sono le iniziative della 54ma Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite con miliardi di cittadini coinvolti nei 193 Paesi Membri, organizzata da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, presentate in conferenza stampa a Roma.Dal 18 al 21 aprile Villa Borghese diventa protagonista con il Villaggio per la Terra. In contemporanea dal 18 al 20 aprile si terrà il Festival dell’Innovability presso la Casa del Cinema a Roma, mentre il 22 aprile – Giornata Mondiale della Terra – si terrà #OnePeopleOnePlanet, The Multimedia Marathon, 16 ore di contenuti live dalla Nuvola di Fuksas, trasmessi in diretta su RaiPlay e Vaticannews.va.”Torino, il primo grande appuntamento dopo la COP28 di Dubai che ha sancito l’uscita dalle fonti fossili nel 2050. Un risultato storico – sottolinea Pierluigi Sassi, Presidente Earth Day Italia – peraltro avvenuto in un luogo che nessuno si aspettava sarebbe stato luogo delle decisioni e pertanto noi abbiamo voluto dare il nostro contributo a questa data così importante, a questa interministeriale così importante anche alla luce della tensione geopolitica che sta caratterizzando questa fase storica e che purtroppo porta tensioni su temi fondamentali dell’ambiente, come l’energia, le materie prime, l’acqua”.”Porteremo all’attenzione dei ministri due grandi eventi, ovvero gli Stati Generali dell’ambiente per giovani dove i ragazzi potranno esprimere il loro pensiero e lanciare le loro istanze ai sette ministri dei paesi di industrializzati del mondo e un dialogo intergenerazionale sul tema Pace e Ambiente con un collegamento ideale da Gerusalemme a Torino – prosegue Sassi – dove invece incontreremo il Ministro dell’Ambiente e i decisori politici e istituzionali quindi il luogo della sofferenza in corso e il luogo delle decisioni in un momento così difficile lanciando un grande messaggio sul tema della pace. Il messaggio è non è il ricatto delle armi che ci può portare ad una pace solida e duratura ma lo sviluppo sostenibile che può placare i territori”.A Villa Borghese sono in programma circa 600 eventi all’insegna del rispetto della natura, lo sport, la musica e la vita all’aria aperta. Un messaggio importante per i giovani.”Di lasciarci coinvolgere, di prendere le responsabilità che in qualche modo il senso di futuro che accompagna questo tempo gli affida e quindi di farsi parte attiva in un processo di cambiamento molto importanti nel quale c’è bisogno di tutte le energie ma anzitutto delle loro”, spiega Massimiliano Atelli, Capo Gabinetto Ministero per lo Sport e i Giovani.Una edizione che si inserisce alla vigilia dell’importante G7 di TorinoMario Antonio Scino, Capo Gabinetto Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica sottolinea: “E’ un prologo importantissimo che farà da lancio al G7 che tra Cop28 e Cop29 dovrà fare il tagliando alla nostra cara Terra”.Il 22 aprile, con lo slogan “Torna a battere il cuore per la Terra!”, si terrà la maratona #OPOP, mentre in serata all’Auditorium della Nuvola si terrà il Concerto per la Terra di Earth Day Italia, con protagonista Luca Barbarossa e la sua Social Band.