Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Federcepicostruzioni: Servono fatti, non chiacchiere

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro che si celebra domani, lunedì 28 aprile, Federcepicostruzioni sottolinea l’importanza di un’azione sollecita ed efficace per affrontare con decisione l’emergenza sicurezza nel settore delle costruzioni, anche alla luce dei più recenti dati Inail che evidenziano un trend preoccupante.

Secondo le rilevazioni provvisorie dell’Inail, nel 2024 il comparto edile ha registrato un aumento del 2,8% degli infortuni rispetto al 2023, confermandosi tra i settori più colpiti. Particolarmente allarmante è il dato relativo agli incidenti mortali: nei primi dieci mesi del 2024, le denunce di decessi sul lavoro nel settore delle costruzioni sono state 128, in crescita rispetto ai 117 dello stesso periodo dell’anno precedente. “Questi numeri impongono ancora una volta una riflessione profonda e un cambio di passo deciso – dichiara Antonio Lombardi, presidente nazionale di Federcepicostruzioni -. La cultura della sicurezza deve diventare una reale priorità a tutela innanzitutto della vita dei lavoratori, ma anche della produttività e dell’economia del Paese. Occorre coraggio, efficacia, ma anche apertura all’innovazione per evitare che ogni anno questa Giornata sia accompagnata dal solito, doloroso bollettino di guerra sulle vittime degli incidenti”.

Federcepicostruzioni ribadisce l’importanza di una “piattaforma sulla sicurezza” attenta all’efficacia, all’innovazione e alla formazione. In dettaglio, la strategia – che trova una sostanziale articolazione nel Contratto Nazionale di lavoro sottoscritto da Federcepicostruzioni con Confimi Industria Edilizia (Unione nazionale delle Costruzioni), Federterziario (Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa), Finco (Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni), Ugl (Unione Generale del Lavoro) e Ceuq (Confederazione Europea di Unità dei Quadri), con l’assistenza tecnica di Ancl (Associazione Nazionale di Consulenti del Lavoro), si articola su tre pilastri fondamentali:

1. Prevenzione: Rafforzare le misure preventive garantendo la piena applicazione delle normative esistenti e introducendo tecnologie innovative per il monitoraggio della sicurezza. Il contratto integra anche l’intelligenza artificiale per il contenimento dei rischi.

2. Formazione: Migliorare e aggiornare costantemente la formazione dei lavoratori, con corsi specifici sui dispositivi di protezione e sulle norme in materia di sicurezza. “È fondamentale – aggiunge il presidente Antonio Lombardi – sostenere le imprese che implementano programmi di formazione e prevenzione, premiando concretamente quelle più attente alla sicurezza”.

3. Semplificazione normativa: “Occorre snellire un apparato burocratico – commenta ancora il presidente di Federcepicostruzioni – che spesso ostacola l’efficacia delle misure di sicurezza, privilegiando orpelli burocratici e inutili modulistiche da tenere nei cantieri. È necessario un sistema normativo più agile e realmente orientato alla prevenzione, che consenta interventi preventivi, tempestivi e mirati sulla sicurezza”. “In questa giornata simbolica – conclude il presidente Antonio Lombardi – Federcepicostruzioni, nel rivolgere un commosso ricordo alle vittime e alle loro famiglie, rinnova il suo impegno per promuovere una cultura della sicurezza che metta al centro di ogni impegno e di ogni strategia, la vita e la dignità dei lavoratori. È tempo di trasformare le parole in azioni concrete, per costruire un futuro in cui il lavoro non rappresenti un pericolo, ma diventi sinonimo di sicurezza e benessere per tutti”.