Giornata mondiale stomizzati, ecco le iniziative in Campania

Si tiene oggi, venerdì 18 ottobre 2019, presso la Parrocchia di S. M. di Costantinopoli a Cappella Cangiani a Napoli la conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate dalla sezione campana dell’Associazione Italiana Stomizzati in occasione della Giornata mondiale dello Stomizzato.

All’iniziativa prenderanno parte, insieme con pazienti stomizzati, e operatori sanitari, gli specialisti in Stomaterapia Ciro De Rosa e Serafino Girardi.

Tra gli appuntamenti, una tavola rotonda su “Lo stomizzato e l’alimentazione” che si terrà sabato 19 ottobre, alle ore 9,00 presso la sede della Confraternita della Misericordia di via Roma a Pietrelcina (Bn).