Giornata Montagna, Fontana “Importante comunicare valori territori”

MILANO (ITALPRESS) – Un flusso continuo per l’intera giornata e code lunghissime, in serata, per la ‘pizzoccherata’ e le visite al 39esimo piano del belvedere di Palazzo Lombardia. Grande successo, dunque, per l’iniziativa di Regione Lombardia “La montagna echeggia in città” che ha proposto dibattiti, stand turistici ed enogastronomici e attività sportive tutte dedicate alle vette regionali. “L’appuntamento di oggi – ha commentato il presidente Attilio Fontana, che ha chiuso l’evento degustando pizzoccheri e un calice di rosso della Valtellina – dimostra che c’è sempre maggiore partecipazione agli eventi organizzati nella nostra piazza e nel caso specifico a quello dedicato alle montagne della Lombardia”.

tvi/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Regione Lombardia)