Giornata Nazionale degli Alberi, da Confagricoltura Napoli iniziative col Comune di Pozzuoli e le scuole dell’Area Flegrea

Gli Assessorati all’Ambiente e all’istruzione del comune di Pozzuoli, unitamente a Confagricoltura Napoli, sponsor dell’evento, hanno organizzato a Monteruscello dalle ore 9,00 alle 12,00 una simpatica iniziativa per celebrare” la Giornata Nazionale dell’Albero”.

Per tale circostanza sono state coinvolte le scuole elementari del territorio flegreo.

Tutti i partecipanti hanno dapprima passeggiato nel parco urbano di Monteruscello ricco di vegetazione e poi osservando con molta curiosità, le potature di alcuni alberi attraverso la tecnica del Tree -Climbing. Successivamente all’interno delle aree riqualificate di Monteruscello, gruppi di scolari hanno provveduto a piantumare piccoli alberi.

II Presidente di Confagricoltura Napoli, Giovanni Tammaro , presente a tale evento, ha sottolineato il significato della “Giornata dell’Albero“ ribadendo che attraverso attivita’ educative e la piantumazione di nuovi alberi, si vuole sensibilizzare i piu’ giovani sull’importanza di difendere ii nostro ambiente dalla crisi climatica. Gli alberi, ha continuato Tammaro, costituiscono un elemento indispensabile dell’ecosistema, per ii ciclo della vita, per l’equilibrio climatico e per la sopravvivenza delle specie, inclusa la nostra , percio’ bisogna educare gli scolari ad averne cura e proteggerle.

Confagricoltura Napoli, rappresentando le imprese agricole che operano sul territorio flegreo , si e’ sentita in dovere di sponsorizzare tale iniziativa, per educare le prossime generazioni a rispettare gli alberi, ricordando ii ruolo fondamentale che boschi e verde urbano svolgono sia per l’economia che per la salvaguardia dell’ambiente.